Четвертий "Термінатор" на підході

У Каліфорнії публіці вперше представлені кадри нової четвертої за ліком частини легендарної фантастичної епопеї "Термінатор", передає Эхо Москвы.

Дія стрічки відбувається в 2018-му році. Як розповів режисер картини Джозеф Мак Джі, відповідно до сценарію в апокаліптичному похмурому майбутньому після ядерного конфлікту гігантські радянські танки чавлять під своїми гусеницями всіх людей у кадрі. Короткий кліп, показаний в Сан-Дієго, як і сама стрічка, екстремально насичений вибухами, стріляниною і убитими. Сам фільм під назвою "Термінатор: майбутнє починається", як очікується, вийде на екрани в травні 2009-го року.