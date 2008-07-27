У Луценка похвалилися статистикою скоєння злочинів

Протягом 25-26 липня у столиці спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості скоєних злочинів та адміністративних правопорушень, заявляє начальник відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так, за добу 25 липня у Києві не зафіксовано жодного тяжкого та особливо тяжкого злочину. Заяв та повідомлень громадян про вчинення стосовно них протиправних дій стало на 20% менше - 490 проти 600, які зазвичай фіксують протягом дня.

Майже удвічі скоротилася кількість порушень адміністративного законодавства, втричі зменшилася кількість порушення водіями правил дорожнього руху, внаслідок ДТП травмовано вдвічі менше громадян, вдвічі поменшало водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп`яніння.

В.ПОЛІЩУК відзначає, що статистика оперативної ситуації у столиці за 26 липня є ще оптимістичнішою. Протягом доби зареєстровано лише 380 заяв та повідомлень громадян про вчинення відносно них злочинів. Це на 23% менше, ніж за попередню добу, і майже на 37% - ніж у середньостатистичний день.

Не зареєстровано жодного розбійного нападу, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, злочину, вчиненого неповнолітніми.

Значно зменшилася кількість крадіжок - 76 проти 85 за попередню добу (в середньому щодня реєструється 95), на 42% менше зареєстровано хуліганств (34 проти 58).

Із заявами про пограбування до київської міліції звернулися 7 громадян (щодобово - до 20), про крадіжки з квартир - 5 осіб (щодобово - близько 20). Зареєстровано один випадок незаконного заволодіння транспортним засобом (щодобово - 6-7), 4 крадіжки з автотранспортних засобів (щодобово - 15).

Громадянами вчинено вдвічі менше порушень адміністративного законодавства - 260 проти 500 (в середньому кожної доби). Водіями допущено 142 порушення правил дорожнього руху (за попередню добу - 143, кожної доби в середньому - 350).

Кількість зареєстрованих аварій на дорогах скоротилася вдвічі - на 51% (208 проти 430 як зазвичай). Внаслідок ДТП травмовано 16 громадян, жодна людина не загинула (з початку місяця загинуло 23 людини).