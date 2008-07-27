Катастрофа на Івано-Франківщині - найбільша за останні 100 років

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ оцінив ситуацію в потерпілих від повені областях України як дуже складну, при цьому, за попередніми даними, збитки лише Івано-Франківській області завдано в розмірі мінімум 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив сьогодні журналістам після оперативної наради урядової комісії та штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область, трохи менше - Чернівецька, Львівська, Тернопільська й Закарпатська області.

Всього, за словами О.ТУРЧИНОВА, підтоплено більше 20 тис. будинків, залито більше 17 тис. га землі, пошкоджено більше 220 км доріг, «фактично знищено сотні мостів».

«Ми сподіваємося, що пік дощів уже пройшов, але дуже небезпечна ситуація з річками Дністер і Прут», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, зазначивши, що в цих річках дуже сильно збільшується рівень води й велика хвиля йде по Дністру.

Він також зазначив, що в Івано-Франківській області залито водою 75% полів.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що за останні 100 років катастрофи таких масштабів у цьому регіоні не було, й зазначив, що греблі на річках не були розраховані на такий сильний натиск води.

За словами О.ТУРЧИНОВА, сума завданого збитку буде остаточно підрахована після того, як рівень води спаде «й можна реально буде побачити, що залишиться від доріг, мостів і будинків».

«Водночас, зараз тільки по Івано-Франківську на нараді назвали страшні цифри – понад 1 млрд. грн. Це дуже серйозний обсяг, і, безумовно, нам буде необхідно терміново вносити зміни до бюджету вже з урахуванням ліквідації наслідків цих стихійних лих, оскільки резервний фонд, який сьогодні є, – 280 млн. грн., якщо ми навіть увесь його направимо на ліквідацію наслідків, цього буде недостатньо», - сказав перший віце-прем`єр.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що потерпілим уже надходить допомога, близько 7 тисяч осіб евакуйовано, вони розміщуються або в родичів, або в школах і на базах відпочинку, забезпечуються харчуванням, водою.