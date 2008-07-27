На Закарпатті евакуювали 300 людей

Станом на 13.30 у Закарпатській області внаслідок стихійного лиха зруйновано та пошкоджено 32 мости, 1312 м берегоукріплень, підтоплено 1258 дворогосподарств, 226 житлових будинків та 1213 га сільськогосподарських угідь.

Евакуйовано понад 300 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

У селі Грушево Тячівського району підтоплено 18 дворогосподарств, 3 житлових будиники та евакуйовано 73 особи, у селі Тересва відповідно - 25 дворогосподарств, 102 особи, у Бедевлі – 45 дворогосподарств та 143 особи.

У селищі В.Бичків підтоплено підвали 60 осель.

Через вихід води на дорожнє полотно призупинений рух автотранспорту на автотрасі Мукачево - Рогатин - Львів у районі Бедевлі, Тересви, а також на Рахівщині – в районі сіл Луг, Костилівка та Ясіня.

Річкою Тиса зруйновано земельне полотно на 14-15 км автодороги Рахів-Богдан. Спостерігається перелив води на автодорозі Ужгород - Демечі.

На місцях працюють аварійні бригади, рятувальники МНС і співробітники ДАІ.