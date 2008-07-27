На Івано-Франківщині збитки від стихії оцінюються в 1,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на нараді у штабі з надзвичайних ситуацій.

Він доручив Кабінету міністрів та урядовій комісії до середи завершити оцінку збитків і внести пропозиції по їхньому відшкодуванню.

Президент також доручив уряду внести зміни до методики відшкодування збитків на сільськогосподарську продукцію приватних господарств.

В.ЮЩЕНКО розпорядився надати повноваження комісії з надзвичайних ситуацій, щоб вона могла самостійно приймати рішення по кожному конкретному факту.

Глава держави висловив сподівання, що через місяць він разом із прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО приїдуть сюди і публічно побачать результати своєї роботи.

Першочерговими завданнями В.ЮЩЕНКО назвав відновлення доріг, мостів, гідроспоруд. Він закликав негайно приступити до розробки проектної документації.

Він також запропонував внести зміни до держбюджету і врахувати відшкодування цих збитків.