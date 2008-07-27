З понеділка в Україні розпогодиться

У понеділок на заході України опадів не очікується, а у вівторок там місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє в неділю Гідрометцентр.

За даними синоптиків, найближчої доби погоду України визначатиме поле підвищеного тиску. Тому опадів не очікується, лише на півдні й сході місцями грозові дощі, уночі місцями сильні зливи.

Температура повітря вночі + 12-17, на півдні й сході до +21; удень + 22-27.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 14-16, удень + 24-26. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 липня найвища температура була +34,6 у 1945р., найнижча +9,4 у 1923р.

ICTV