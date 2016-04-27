"Єралаш" не по-дитячому: у мережі з'явилося відео, яке агітує дітей не боятися вмирати за Росію

Відео опубліковане на каналі YouTube "Єралаш" Самара".

В кадрі показана група веселих дітей, які побачили перед собою хлопчика у формі бійця Червоної армії. Він розповів одноліткам про те, як його родина загинула в роки Другої світової війни, а сам він відливав снаряди для фронту.

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Коли школярі відзначили, що снаряди занадто важкі для дитини, привид хлопчика заперечив: "Ну і що, зате знаєте, як ми пишалися, що наші снаряди допомагали німців бити".

Привид хлопчика також розповів про те, як подався до партизанів, був розвідником на фронті, де його і вбив снайпер.

В кінці ролика діти запитали: "А вмирати не страшно?". На що хлопчик відповів: "Це не важливо. Важливо, що ми перемогли".