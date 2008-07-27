Загрозу підняття води на греблі Дністровської ГРЕС поки знято - Шандра

Наразі знято загрозу підняття води на греблі Дністровської ГРЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА.

«На даний момент загрозу знято. Якщо не буде підвищення рівня води або дощів (вночі - УНІАН), то до ранку буде остаточно знято таку загрозу», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що ситуація зі скиданням води для того, щоб не дати руйнуватися греблі, постійно відстежується.

«Зараз йде стабілізація ситуації», - підкреслив В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив журналістам, що в неділю увечері очікується підтоплення деяких районів у Вінницькій області. Особливу тривогу викликали Ямпольський і Могилівський райони області.