Харків'янам пообіцяли штрафи за шашлик біля будинків і в лісопосадках

Перед травневими святами харків'янам нагадали, що готувати їжу на відкритому вогнищі або в мангалі на території міста не можна, оскільки це порушує правила протипожежної безпеки. Про це повідомила начальник інспекції з благоустрою та екології Департаменту комунального господарства Харкова Ольга Єрьоміна, передає прес-служба міськради.

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Вона додала, що тим, хто вирішить посмажити шашлик біля житлових будинків або в посадці, на перший раз загрожує попередження, а на другий – штраф від 850 до 1360 грн.

За порушниками правил стежить не тільки інспекція з благоустрою та екології, але і поліція, а також співробітники ДСНС України в Харківській області. Також з жителями ведуть роз'яснювальну роботу працівники КП "Житлокомсервіс".

За словами Ольги Єрьоміної, ці правила поширюються і на спалювання сміття у дворах.

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"Багато людей не знають цих правил, тому на перший раз ми обмежуємося попередженням, пояснюємо їм. Цієї весни скарг до нас ще не надходило, а ось восени городяни зверталися з приводу спалювання листя, сухих гілок. Ми, харків'яни, повинні з повагою ставитися один до одного, розуміти, що є алергіки, люди з серцево-судинними захворюваннями, і дим, що потрапляє до квартири, погано вивітрюється і може негативно позначитися на здоров'ї інших", - зазначила Ольга Єрьоміна.