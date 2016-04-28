У "Азові" заявили, що бійці прибули до Одеси для навчань із знешкодження ДРГ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер полку "Азов" Андрій Дяченко.

"Дійсно, одне з підрозділів швидкого реагування нашого полку було відряджено до Одеси. Вони туди прибули для навчань з виявлення та знешкодження вороже-диверсійних, а також терористичних груп", - сказав він.

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На питання, чи можуть залучити їх до охорони правопорядку, спікер "Азова" сказав: "Наші бійці, як військовослужбовці, готові виконувати накази будь-якого ступеня тяжкості. Я думаю, що для охорони громадського порядку будуть залучатися місцеві нацгвардійці. Наш підрозділ, напевно, там для того, якщо будуть якісь надзвичайні ситуації, реагувати на них".