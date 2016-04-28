У Львові 6 травня розповідатимуть історію музики міста

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, упродовж 6 травня на пл. Ринок та прилеглих вулицях лунатиме святкова музика.

Так, в рамках міжнародного проекту "Музичні історії Галичини та Верхньої Австрії" заплановані такі заходи:

12.00 – 13.30 на пл. Ринок відбудеться спільний концерт Міського оркестру з м. Перг (Австрія) та львівського оркестру "Сурми Галичини".

19.00-21.00 - виступ Міського духового оркестру м. Перг, Австрія, площа Ринок.

15.00-16.30 – пл. Ринок, акапельний виступ гурту "Миклухо Маклай"

16:00 -18.00 - вул. Друкарська, етнічний гурт "Оленки"

17.00-18.00 - пл. Бр. Рогатинців, гурт "До Схід Сонця"

19.00 - 20.30 - на вул. Курбаса, гурт "ТроєЗілля"

20.00 - 21.30 - гурт "Lemko Bluegrass Band" на пл. Музейній.