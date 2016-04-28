У Львові 6 травня розповідатимуть історію музики міста

10:59, 28 квітня 2016
Суспільство
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Найбільші святкування Дня міста Львова припадають на 6-7 травня 2016 року. В контексті загального лозунгу свят "760 років унікальних історій. Розкажи свою", 6 травня мешканцям та гостям Львова розкажуть про Історії музики міста.

Площа Ринок у Львові / фото uk.wikipedia.org

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, упродовж 6 травня на пл. Ринок та прилеглих вулицях лунатиме святкова музика.

Так, в рамках міжнародного проекту "Музичні історії Галичини та Верхньої Австрії" заплановані такі заходи:

12.00 – 13.30  на пл. Ринок відбудеться спільний концерт Міського оркестру з м. Перг (Австрія) та львівського оркестру "Сурми Галичини".

19.00-21.00  - виступ Міського духового оркестру м. Перг, Австрія, площа Ринок.

15.00-16.30 – пл. Ринок, акапельний виступ гурту "Миклухо Маклай"

16:00 -18.00 -  вул. Друкарська, етнічний гурт "Оленки" 

17.00-18.00  - пл. Бр. Рогатинців, гурт "До Схід Сонця"

19.00 - 20.30 - на  вул. Курбаса, гурт "ТроєЗілля" 

20.00 - 21.30 - гурт "Lemko Bluegrass Band" на пл. Музейній.

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