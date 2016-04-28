В історичному центрі Одеси мікроавтобус врізався у пам'ятник Маразлі, водій загинув

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 28 квітня, близько 2-ї години ночі на вулиці Троїцькій, у напрямку вулиці Маразлієвської, на великій швидкості рухався мікроавтобус Hyundai. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням і в'їхав у пам'ятник Маразлі, встановлений на вул. Маразліївській, біля Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Читайте такожПід Києвом поліцейський вистрілив у живіт дебоширу з ножем, захищаючи напарницю

«33-річний водій мікроавтобуса помер на місці. Пасажир отримав тяжкі травми і госпіталізований. Зараз встановлюються всі обставини аварії», - відзначили у прес-службі.