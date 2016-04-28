На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі у 3 тисячі доларів

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав від місцевого мешканця 3 тисячі доларів США за виділення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку.

Правоохоронці затримали хабарника на робочому місті під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.