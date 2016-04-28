На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі у 3 тисячі доларів
18:39, 28 квітня 2016Суспільство
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Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на хабарі голову однієї з сільських рад Петриківського району Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав від місцевого мешканця 3 тисячі доларів США за виділення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку.
Правоохоронці затримали хабарника на робочому місті під час одержання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Здирник вимагав гроші за виділення земельної ділянки / sbu.gov.ua
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