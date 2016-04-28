На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі у 3 тисячі доларів

18:39, 28 квітня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України спільно з поліцією затримала на хабарі голову однієї з сільських рад Петриківського району Дніпропетровській області.

На Дніпропетровщині голову сільради затримали на хабарі / sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав від місцевого мешканця 3 тисячі доларів США за виділення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку.

Правоохоронці затримали хабарника на робочому місті під час одержання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

sbu.gov.ua

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