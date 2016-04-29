На Львівщині через отруєння парниковими овочами госпіталізовано 7 осіб, з них 5 дітей

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 28 квітня близько 16:35 із села Звертів Жовківського району після вживання ранніх парникових овочів з діагнозом «харчова токсикоінфекція» до Львівської обласної інфекційної лікарні та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували членів однієї родини: двох батьків та їх п’ятьох дітей віком від 2 до 9 років.

Станом на 08:00 29 квітня стан усіх постраждалих середнього ступеню тяжкості.

Пацієнтам у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Причина можливого отруєння з'ясовується.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня у Львівській області через отруєння на освітньому форумі були госпіталізовані 33 людини, з них 22 підлітка у віці 16-17 років.