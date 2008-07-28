Через стихію ДАІ закриває проїзд по автодорозі М-15 «Одеса-Рені»

Через підвищення рівня води в Дністрі Одеська обласна ДАІ закриває проїзд по автодорозі М-15 «Одеса-Рені» на ділянці населених пунктів Маяки-Старокозаче.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні Державтоінспекції МВС України, закриття проїзду в напрямку з Одеси в південні райони й у зворотному напрямку вводиться з ранку 29 липня.

Облуправління Державтоінспекції звернулося до учасників дорожнього руху вибрати обхідну автодорогу Т-16-04 «Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші», щоб уникнути тривалого простою по дорозі в південні райони області.

Нагадаємо, з урахуванням рясних опадів у верхній течії Дністра управління МНС України в Одеській області сьогодні попередило жителів придністровських населених сіл і міст про загрозу можливого підтоплення будівель і закликало населення приготуватися до евакуації. Постраждати можуть, перш за все, населені пункти Біляївського, Білгород-Дністровського, Овідіопольського та Роздільнянського районів, попереджає управління МНС.