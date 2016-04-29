У Харкові посібника "ЛНР" звільнили в залі суду за "законом Савченко"

Як повідомляє АТН, відповідне рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Встановлено, що у квітні 2015 року підсудний придбав радіостанції і блоки управління на УАЗ-Хантер, які за замовленням бойовиків "ЛНР" були доставлені в Алчевськ Луганської області.

Також засуджений перераховував гроші на мобільні рахунки учасників терористичних організацій, організовував поставку одягу. Він же підбирав людей для участі в дестабілізації ситуації в Харківській області, встановлював шляхи ввезення на територію Харківської області зброї та боєприпасів.

Підсудний повністю визнав свою провину.

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Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки без конфіскації майна за декількома статтями, зокрема "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" і "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".

У той же час суд врахував його досудове утримання під вартою і зарахував його за принципом "рік за два" відповідно до закону, ініційованого в свій час Надією Савченко, тому чоловік був звільнений прямо в залі суду у зв'язку з фактичним відбуттям строку покарання.