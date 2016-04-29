Суд в Одесі продовжив арешт 5 фігурантам "справи 2 травня"

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, в судовому засіданні на обговорення було поставлено питання про доцільність продовження строку тримання під вартою обвинуваченим Сергію Долженкову, Євгену Мефьодову, Максиму Сакауову, Сергію Корчинському і Владиславу Романюку.

«29 квітня суд оголосив ухвалу, відповідно до якої продовжив строк тримання під вартою Долженкову, Сакауову, Корчинському і Романюку до 60-ти днів, а саме – до 28 червня», - зазначили в прес-службі. Мефьодову строк тримання під вартою продовжено до 29 травня.

Читайте такожВідлуння трагедії 2 травня: в Одесі замовник убивства євромайданівця засуджений до 10 років в'язниці

Після цього судове засідання було відкладено у зв'язку з неявкою одного з обвинувачених.

Наступне судове засідання призначене на 12 травня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.

На даний час у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро тримаються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.

Читайте такожВ Одесі 2 травня будуть затримувати громадян у балаклавах