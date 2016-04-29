В Краматорську затримали розвідника "ДНР" з позивним "Якут"

Як повідомляє Слов'янський відділ поліції ГУНП в Донецькій області, його співробітники встановили і затримали 35-річного жителя Краматорська з позивним "Якут", що брав активну участь в НЗФ.

Встановлено, що в грудні 2014 року чоловік, перебуваючи на заробітках у Москві, був завербований своїм знайомим, після чого був зарахований штатним розвідником управління "республіканської гвардії ДНР".

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Протягом трьох місяців "Якут" проходив військову підготовку в тренувальному таборі, розташованому в приміщенні колишньої вантажної митниці в Донецьку. Потім бойовики були розподілені по диверсійно-розвідувальним групам. Одну з них очолив затриманий. Зазначається, що він проводив діверсійно-розвідувальні заходи на лінії розмежування.

"ДРГ налічувала порядком 5 чоловік. Коли одні з них стали безслідно зникати, а іншим перестали платити “утримання”, "Якут" дезертирував до РФ, після чого переїхав до Криму. Як тільки зловмисник повернувся на зраджену ним батьківщину до рідного Краматорська, відразу ж був затриманий правоохоронцями", - сказано у повідомленні.

Поліція зазначає, що весь цей час родичі й близькі не підозрювали про участь чоловіка у бандформуванні - той говорив їм, що знаходиться на заробітках у Москві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.