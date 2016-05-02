Річниця трагедії 2 травня: в Одесі "замінували" Будинок профспілок

Як повідомив УНІАН заступник начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції Віктор Вдовін, о 7:55 невідомий заявив про те, що Куликове поле заміновано.

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За інформацією відділу комунікації ГУ НП Одеси, мова йде про будівлю Будинку профспілок.

Наразі сапери обстежують територію. За словами Вдовіна, Куликове поле, як і планувалося, оточене правоохоронцями. Для того, щоб потрапити на територію, необхідно пройти через спецрамки (металошукачі).

По периметру площі – огороджувальна стрічка, рух транспорту в даних околицях суворо обмежена.

"Станом на ранок 2 травня, о 7.55 на телефон "102" надійшов дзвінок про замінування" на Куликовому полі в Одесі. На місце негайно виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група Нацполиции. Там знаходиться і начальник ГУНП в Одеській області Георгій Лорткіпанідзе. Здійснюються всі необхідні заходи для перевірки даної інформації", - написав радник глави МВС Зорян Шкіряк у своєму Facebook.

Як повідомляв УНІАН, під час травневих свят безпеку в Одесі будуть забезпечувати понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.