У святкові дні на Донеччині невідомі кинули в храм три бойові гранати (фото)

Про це повідомляє прес-служба поліції уДонецькій області.

Повідомив про вибух послушник храму. Перебуваючи у приміщенні, чоловік почув спочатку один вибух, потім ще кілька, потім пролунав шум металевого предмета, який падав з даху на двір, і пролунав ще один вибух.

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Внаслідок вибуху в будівлі було пошкоджено дах. За попередньою версією правоохоронців, зловмисники кинули в приміщення три гранати, імовірно РГД-5. Постраждалих немає.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Поліція шукає зловмисників.