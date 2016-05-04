У Львівському музеї етнографії покажуть світ очима незрячих

Як повідомляє zik.ua, над організацією виставки спільно працювали Львівська обласна організація УТОС (українське товариство сліпих) та працівники спецбібліотеки ім. Тараса Шевченка. Підготовка тривала близько півтора року, адже організатори поставили за мету влаштували наймасштабнішу у Львові виставку досягнень людей з порушенням зору.

Запропоновані матеріали пройшли суворий відбір, в результаті до експозиції потрапили роботи 40 людей з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп. Відвідувачі побачать експонати різних категорій: від декоративно-прикладного мистецтва до спорту, літератури та музики.

"Існує стереотип, що кольори незрячих – це чорний, сірий і трохи білого. Ми хочемо показати, що їхній світ також кольоровий і багатогранний, що це люди, які в’яжуть, малюють, вишивають картини, роблять вироби з бісеру, пишуть вірші, люди, які виконують пісні, мають наукові звання, пишуть монографії і статті. І це люди, які мають багато спортивних здобутків. У нас є дві чинні чемпіонки світу з пауерліфтингу, шахматисти, дзюдоїсти, параолімпійці, на виставці також є їхні нагороди", – зазначила голова правління Львівської обласної організації УТОС Любов Кукурудза.

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Метою виставки, як зазначають організатори, є "відкрити очі зрячим на життя і творчість незрячих", допомогти пізнати і зрозуміти світ людини з особливими потребами через її творчість.

Відкриють експозицію завтра, 5 травня, в Музеї етнографії та народного промислу.