СБУ затримала "тітушку", що агітував за "Дніпропетровську народну республіку" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час Революції Гідності чоловік зібрав групу молодиків-«тітушок» та нападав на учасників «Євромайдану» біля Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Згодом, після поїздки до окупованого Криму та РФ, він розпочав інформаційні акції в інтересах «руського міра». За вказівкою кураторів з терористичної організації «ДНР» зловмисник активно розповсюджував антиукраїнські матеріали на різних інформаційно-політичних інтернет-сторінках», - сказано в повідомленні.

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Він поширював також інформацію, спрямовану на дискредитацію українського війська, матеріали із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, громадської непокори діючій владі, інструкції з уникнення мобілізації тощо.

Також спільник терористів інформував кураторів про настрої населення та соціально-політичну ситуацію у Дніпропетровську.

Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального Кодексу України. Тривають слідчі дії.