Суд переніс засідання у справі екс-депутатів Єфремова, Стояна і Гордієнка

Про це повідомляє "112 Україна".

"Наступне судове засідання має відбутися о 10:00 10 червня. Його перенесли через те, що двоє обвинувачених - Стоян і Гордієнко - не змогли з'явитися в зал суду. Як повідомили їх захисники, вони обидва зараз у лікарні. Адвокат Олександр Готин сказав, що його підзахисний нещодавно переніс інсульт, і тому він не може поки що бути присутнім на судовому засіданні, і додав його заяву про те, щоб засідання перенесли", - зазначив він.

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У той же час екс-нардеп Олександр Єфремов заявив, що суд з юридичної точки зору не може розглядати цю справу.

"Вони роблять все можливе, щоб цю справу переправити до суду. Як мені бачиться, з юридичної точки зору, суд не може навіть прийняти його до розгляду, тому що на сьогоднішній день цих статей у законодавстві вже немає. Тому логічно було б, що б все-таки прокурор взяв на себе відповідальність і сказав, що немає складу злочину, і давайте ми припинимо цю комедію. Але політична ситуація диктує йому протилежне, вона має на увазі ті дії, які сьогодні відбуваються", - сказав він.

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При цьому Єфремов зазначив, що зараз вже не знає, скільки справ щодо нього розглядається. "Я не знаю, скільки справ щодо мене розглядається, принаймні, я бував на допитах щодо шести справ на сьогоднішній день. З них, одну справу закрито, і ми маємо матеріали, другу справу теж закрито, нібито, але матеріалів з цього питання ми не маємо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня начальник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що кримінальне провадження щодо Єфремова щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі закрито, оскільки судова експертиза не побачила в його висловлюваннях закликів до розпалювання ворожнечі.

Щодо Єфремова відкрито ще два виробництва: за фактом фальсифікації результатів голосування у Верховній Раді за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року і за зловживання владою або службовим становищем при закупівлі державним підприємством "Луганськвугілля" надання послуг з монтажу шахтного устаткування і низьковольтної апаратури.

Як заявив 18 лютого Горбатюк, в Генпрокуратурі вважають, що суд навмисно затягує розгляд справи Єфремова, який звинувачується у фальсифікації голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

26 лютого Печерський райсуд Києва відмовився приймати до розгляду кримінальне провадження щодо "дикторських законів" і вирішив передати справу для визначення підсудності до апеляційного суду.