У Харкові у відділі поліції невідомий залишив пакет з гранатами

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, боєприпаси були виявлені вчора, 4 квітня.

За відомостями поліції, невідомий залишив пакет із двома гранатами РГД у кімнаті прийому громадян Московського відділу поліції Харкова, яка знаходиться поза контрольно-пропускним пунктом відділу поліції, тобто не на території відділу поліції.

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Боєприпаси направлені на експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Зараз встановлюється особа громадянина, який залишив пакет.