Вінниця День Європи відзначить з "живими фонтанами" за традиціями й кухнею європейських столиць

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Якщо говорити про загальну концепцію, то традиційно будуть задіяні ті самі майданчики, як і у минулі роки. Це майдани Незалежності та Небесної Сотні, Європейська площа, вулиця Соборна і Центральний парк. Усі майданчики працюватимуть одночасно, тож вінничани зможуть їх відвідати», - зазначив мер Вінниці.

Він сказав, що в рамках свята планується організувати вуличну торгівлю їжею різних європейських країн. «Ми врахували побажання городян та гостей міста щодо потреби у вуличній торгівлі різними смаколиками, оскільки кафе в центрі міста на свята не можуть вмістити усіх бажаючих. Тому цього року можна буде перекусити без необхідності стояти в черзі до закладів громадського харчування – це буде вулична їжа різних європейських країн», - розповів Моргунов.

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Загалом усі заходи, заплановані до відзначення Дня Європи, об’єднані ідеєю розвитку європейських цінностей в контексті української ідентичності.

Зокрема, на Майдан Незалежності, одразу після офіційного відкриття, яке відбудеться о 14-й годині, стартує проект «Класичний променад». Солістами концертної програми стануть німкеня Єва Цаленга, квартет тенорів «Tenors BEL’CANTO» з Польщі, український скрипаль-віртуоз Олександр Божик, Академічний міський камерний хор «Вінниця», молодіжний польсько-український оркестр «Simphonika». Також на майдані Незалежності розташуються просторові інсталяції – фестиваль «Абетка європейського мистецтва». Тут будуть представлені мистецькі проекти: «Вежі Європи», «Квітуча Вінниця», «Дерево мистецтва», фотоінсталяція «Будинок європейських спільнот», «Орнаментальна Україна», а ще на площі буде представлено авторський проект Анатолія Гайструка «Єдність».

Вулиця Соборна стане місцем проведення проекту «В серці Європи». Її буде умовно поділено на 10 локацій із інсталяціями європейських столиць. Біля кожної інсталяції оформлять зону відповідно до цікавих та відомих характеристик тієї чи іншої країни. Оформлення інсталяцій відтворюватиме атмосферу певної країни за допомогою найхарактерніших для неї особливостей культури. Інсталяції матимуть форму піраміди, або трикутної вежі, де на всіх трьох гранях розміщені різні краєвиди тієї чи іншої європейської країни. Поруч з цими інсталяціями будуть проводитися майстер-класи з фехтування, гутництва, презентація книг. Також по Соборній будуть розташовані вже традиційні для Дня Європи у Вінниці «живі скульптури», з’являться й нові для Вінниці – «живі фонтани».

На площі Європейській проходитиме фестиваль лицарського мистецтва «Орден сонця», всеукраїнський фестиваль «Студвесна-2016», виставка «Європейська освіта в Україні», де відбудеться офіційна презентація всіх навчальних закладів міста.

На майдані Небесної сотні запланована концертна програма «Музичний олімп - 2016» за участю творчої майстерні «Зоряна мрія» міського Палацу мистецтв та гурту «Sunrice». Передбачено й флеш-моб «Україна. Ти у мене єдина» з нагоди 45-ї річниці пісні-візитівки українців «Червона рута». Вже надвечір до 60-ї річниці музичного конкурсу «Євробачення» на майдані стартує концерт «Євробачення «The Best», а потім відбудеться фестиваль «Світові рок-хіти».

По вулиці Грушевського проходитиме виставка з близько півсотні мотоциклів, заплановані й змагання з автозвуку. Передбачається участь представників Вінниці, Києва, Миколаєва та інших міст України.

На алеї Центрального парку культури і відпочинку планується туристична виставка за участю туристичних підприємств міста, перевізників, навчальних закладів, які навчають спеціалістів в галузі туризму. В парку цього дня проходитиме Європейський фестиваль спортивної краси, на якому відбудуться змагання з художньої гімнастики, ударного спорту, стріт-воркауту. На майдані «Водограю» відбудеться й фестиваль «Мистецтво без кордонів», учасниками якого стануть гурти з Литви та Румунії, а також творчі колективи національних спільнот.

Вечірня програма розпочнеться о 19-й годині на майдані біля Літнього театру, вона буде представлена театральною комедією Рея Куні «Номер 13 або Олінклюзив». Ця комедія визнана однією з кращих комедій 21-го сторіччя – вона є лауреатом премії Лоуренса Олів’є. На вінницькій сцені в комедії гратимуть Олексій Вертинський, Слава Соломка, Ліля Ребрик, Володимир Горянський.

Планується й проект «Ніч Європи у Вінниці», який розпочнеться о 21-й годині на майдані Незалежності виступом театру танцю з польського міста-побратима Кельце з виставою «Jazz dance back and forth». Продовжить нічну програму меппінг-шоу «Орнамент» на стіні Міської думи. Автор та виконавець проекту Андрій Барчук покаже ідентифікацію українського орнаменту, який є частиною європейської культури.

Також на вінничан та гостей міста чекає виступ найвідомішого українського театру тіней «TEULIS», пішохідні екскурсії нічними музеями, трамвайна екскурсія «Вінниця нічна – літературно-меморіальний музей М.Коцюбинського», а в кінотеатрі «Родина» відбудеться ніч європейського кіно.

Для участі в нічних екскурсіях всі бажаючі зможуть реєструватись у холі міської ради. По цих заявках будуть сформовано групи. Попередньо планується, що прогулянки по нічній Вінниці з екскурсоводами триватимуть до другої-третьої години ночі. Але це має бути в режимі тиші, щоб не заважати городянам, які живуть в центрі міста.