В Одесі автомобіль травмував 4 пішоходів на тротуарі (фото)

Як повідомляє управління патрульної поліції Одеси, 6 травня близько 13:00 проспектом Шевченка з боку площі 10 Квітня рухався автомобіль ВАЗ-2107, водій якого біля Палацу спорту не впорався з керуванням і здійснив виїзд на тротуар, наїзд на чотирьох пішоходів і світлофор.

В результаті аварії постраждалі - три жінки і чоловік - доставлені в лікарню, де їм надається медична допомога.

«На місці дорожньої пригоди працює слідчий і патрульна поліція», - йдеться в повідомленні.

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