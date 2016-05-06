В Одесі автомобіль травмував 4 пішоходів на тротуарі (фото)
14:28, 06 травня 2016Суспільство
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4 людини госпіталізовані сьогодні в Одесі через виїзд автомобіля на тротуар біля Палацу спорту.
Постраждали три жінки та чоловік / facebook.com/odesapolice
Як повідомляє управління патрульної поліції Одеси, 6 травня близько 13:00 проспектом Шевченка з боку площі 10 Квітня рухався автомобіль ВАЗ-2107, водій якого біля Палацу спорту не впорався з керуванням і здійснив виїзд на тротуар, наїзд на чотирьох пішоходів і світлофор.
В результаті аварії постраждалі - три жінки і чоловік - доставлені в лікарню, де їм надається медична допомога.
«На місці дорожньої пригоди працює слідчий і патрульна поліція», - йдеться в повідомленні.
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В Одесі водій ВАЗа травмував 4 пішоходів / facebook.com/odesapolice
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