Вибух на Яворівському полігоні: у прокуратурі озвучили версії
Військова прокуратура розглядає дві версії причин вибуху 5 травня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон, Львівська область), внаслідок якого загинув один військовий, ще двоє дістали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, заступник військового прокурора Львівського гарнізону Віктор Петриченко сьогодні під час брифінгу повідомив, що військова прокуратура на сьогодні розглядає дві версії причини вибуху: порушення правил поводження зі зброєю та незадовільний стан самої зброї – автоматичного гранатомета АГС-17.
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Він зазначив, що наразі за фактом вибуху Військова прокуратура Західного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
«Сьогодні навчання на полігоні з АГС-17 не проводяться. Там проходять слідчі дії. Слід провести близько 20 експертиз та опитати більше 50 військовослужбовців. Двох поранених військових, які перебувають у госпіталі, ми ще не опитували, чекаємо дозволу від лікарів. Слідство відпрацьовує різні версії, серед яких: порушення порядку проведення стрільб з АГС-17 військовими службовими особами, а також можливе використання боєприпасів неналежної якості, тобто застарілі. Якщо буде встановлено винну особу в загибелі військового, їй загрожує до 10 років ув’язнення, якщо ж зброя виявиться непридатною до застосування, то будемо шукати людей, які підписали на це дозвіл», – зазначив заступник військового прокурора львівського гарнізону.
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За словами Петриченка, на місці події вилучено гранатометні постріли АГС-17 з маркуванням 1978 та 1989 років випуску. Буде проводитися перевірка щодо використання боєприпасів цих років виготовлення.
Також він зазначив, що АГС-17 застосовується, як у зоні проведення антитерористичної операції, так і під час навчань.
Прокурор повідомив, що загинув 27-річний житель Львівщини, який був мобілізований у квітні 2015 року, поранення дістали двоє військовослужбовців-контрактників віком 35 та 48 років.
Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Львівській області під час артилерійських стрільб на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) внаслідок вибуху артснаряда один військовослужбовець загинув, двоє поранені. Всі троє з одного підрозділу, який проходить бойове злагодження на території полігону.
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Довідка УНІАН. АГС-17 («Полум'я») - 30-мм станковий автоматичний гранатомет, призначений для ураження живої сили і вогневих засобів супротивника, розташованих поза укриттям, у відкритих окопах і за природними складками місцевості. Прицільна дальність: 1700 м, радіус суцільного ураження: 7 м.