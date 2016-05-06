Вибух на Яворівському полігоні: у прокуратурі озвучили версії

Як передає кореспондент УНІАН, заступник військового прокурора Львівського гарнізону Віктор Петриченко сьогодні під час брифінгу повідомив, що військова прокуратура на сьогодні розглядає дві версії причини вибуху: порушення правил поводження зі зброєю та незадовільний стан самої зброї – автоматичного гранатомета АГС-17.

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Він зазначив, що наразі за фактом вибуху Військова прокуратура Західного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до десяти років.

«Сьогодні навчання на полігоні з АГС-17 не проводяться. Там проходять слідчі дії. Слід провести близько 20 експертиз та опитати більше 50 військовослужбовців. Двох поранених військових, які перебувають у госпіталі, ми ще не опитували, чекаємо дозволу від лікарів. Слідство відпрацьовує різні версії, серед яких: порушення порядку проведення стрільб з АГС-17 військовими службовими особами, а також можливе використання боєприпасів неналежної якості, тобто застарілі. Якщо буде встановлено винну особу в загибелі військового, їй загрожує до 10 років ув’язнення, якщо ж зброя виявиться непридатною до застосування, то будемо шукати людей, які підписали на це дозвіл», – зазначив заступник військового прокурора львівського гарнізону.

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За словами Петриченка, на місці події вилучено гранатометні постріли АГС-17 з маркуванням 1978 та 1989 років випуску. Буде проводитися перевірка щодо використання боєприпасів цих років виготовлення.

Також він зазначив, що АГС-17 застосовується, як у зоні проведення антитерористичної операції, так і під час навчань.

Прокурор повідомив, що загинув 27-річний житель Львівщини, який був мобілізований у квітні 2015 року, поранення дістали двоє військовослужбовців-контрактників віком 35 та 48 років.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в Львівській області під час артилерійських стрільб на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) внаслідок вибуху артснаряда один військовослужбовець загинув, двоє поранені. Всі троє з одного підрозділу, який проходить бойове злагодження на території полігону.

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Довідка УНІАН. АГС-17 («Полум'я») - 30-мм станковий автоматичний гранатомет, призначений для ураження живої сили і вогневих засобів супротивника, розташованих поза укриттям, у відкритих окопах і за природними складками місцевості. Прицільна дальність: 1700 м, радіус суцільного ураження: 7 м.