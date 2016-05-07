У Сумах суд зупинив рішення мера про перейменування вулиць в рамках декомунізації

Зарічний районний суд міста Сум зупинив дію розпорядження міського голови Олександра Лисенка про перейменування вулиць у рамках виконання законодавства про декомунізацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення суд виніс 5 травня в межах позову депутата міської ради від «Опозиційного блоку» Юрія Перепеки про визнання протиправним розпорядження мера про перейменування та стягнення моральної шкоди.

«Ухвалою від 5 травня було задоволено клопотання позивача щодо забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження Сумського міського голови № 43-Р «Про перейменування топонімів м. Суми» від 19.02.2016 року», - йдеться у повідомленні.

Цією ж постановою відкрито провадження у справі, яке призначено до судового розгляду по суті на 3 червня на 13.30. Згідно з повідомленням, справу шляхом автоматичного розподілу передано у провадження судді Ніні Прокудіній.

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Як повідомляв УНІАН, на виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» мер Сум 19 лютого своїм розпорядженням змінив назви 85 топонімів – вулиць, провулків, проїздів та скверів.