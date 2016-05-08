На Київщині побили заступника міністра економіки та її сім'ю

У п'ятницю, 6 травня, в Переяслав-Хмельницькому (Київська область) напали на сім'ю заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлії Клименко.

Про цей інцидент розповіла сама Клименко на своїй сторінці в Facebook.

Заступник міністра пише, що після візиту до заповідника у Переяслав-Хмельницькому, її сім'я вирішила оглянути центр міста, однак заблукала. Щоб розвернутися, вони заїхали на парковку одного з місцевих готелів "Артак". Саме там і стався напад.

Клименко зазначає що в той момент, коли вони заїхали на парковку, туди під'їхав Nissan, всередині якого, як виявилося згодом, був власник готелю.

"Оскільки ми забарилися і не встигли швидко розвернутися, "джентльмен" почав голосно сигналити і через 15 секунд оскаженілий вилетів зі своєї машини і почав штовхати і бити через відкрите вікно машини старшого сина, викрикуючи нецензурну лайку і погрози", - написала вона.

Коли заступник міністра, її син та чоловік вийшли з машини, до них підбіг пасажир Nissan і підключився до побиття сім'ї.

Клименко розповіла про наслідки побоїв: "моя синьо-фіолетово-зелена права рука з гематомами, розірваний одяг, пошкоджений ніс чоловіка, численні садна, гематоми і гематоми на голові сина, якого били головою об бетонний бордюр, забій плеча, численні синці, подряпини і садна по всьому тілу, а також психологічна травма молодших дітей, які все це спостерігали».

Після інциденту сім'я Клименко провела 5 годин в районному відділенні поліції, де вона разом із чоловіком і трьома дітьми давала свідчення і знімала побої. За фактом події відкрили кримінальне провадження.