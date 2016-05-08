На українському держкордоні напередодні святкових днів значно зріс пасажиропотік

Напередодні святкових днів пасажиропотік на державному кордоні зріс майже на 40 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, протягом вчорашнього дня державний кордон перетнуло майже на 40 тис. осіб більше у порівнянні з попередньою добою. Всього через пункти пропуску прослідувало 263 тис. осіб.

Збільшився також і транспортний потік – за добу пункти пропуску перетнуло майже 60 тис. авто, а це на 4 тис. більше, ніж за попередній день.

Держприкордонслужба вживає всіх необхідних заходів, аби забезпечити комфортні умови для подорожей громадян.

Також нагадується, що під час травневих свят прикордонниками забезпечується спрощений режим перетину кордону жителями прикордонних регіонів.

В той же час прикордонним відомством у взаємодії з іншими правоохоронними органами значно посилено заходи безпеки на державному кордоні з метою недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів та провокаторів, а також провозу зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон.