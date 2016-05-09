На Житомирщині правоохоронці затримали чергову групу незаконних копачів бурштину

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області, група чоловіків була затримана під час рейду міжвідомчих груп прокуратури та поліції.

Працівники рейдової групи виявили в лісовому масиві неподалік села Обище в Олевському районі в урочищі трьох чоловіків, які саме налагодили видобування бурштину. Використовуючи мотопомпу, вони розмивали грунт, аби дістати бурштин.

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Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце, вилучили обладнання для видобутку каменю: 3 мотопомпи, 3 водозабірники, 12 пожежних рукавів та інше, а також автомобіль.

Затриманих доставили до відділення поліції. Як з’ясувалось, двоє з них є 23-х та 26-річні жителі Рівненщини, а 45-річний чоловік – з Київської області.

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За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Затриманим може загрожувати штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження, чи позбавлення волі на строк до 3 років.