У Сумах з'явилися вулиці Люблінська та Івана Павла II

В Сумах за участю делегації з Польщі урочисто відкрили вулиці Люблінської та Івана Павла II, які з'явилися в обласному центрі відповідно до розпорядження міського голови "Про перейменування топонімів міста Суми", у знак прихильності до польського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися спільним молебнем священиків Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Греко-Католицької Церкви в костьолі Благовіщення Пресвятої Діви Марії за участю Генерального Консула Республіки Польща в р. Харків Януша Яблонського, віце-консула Генерального Консульства Республіки Польща в місті Харків Яни Здановской, сенатора Польщі Гжегожа Печкиса, депутата Ради міста Любліна Збігнєва Юрковськи і чиновника канцелярії Президента міста Любліна Юзефа Гусажа.

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Польські гості та міський голова Сум Олександр Лисенко поставили лампадки у молодих дубів, які були посаджені поруч з костелом в пам'ять про закатованих у Катині польських воїнів.

"Сумська громада висловлює свою прихильність братньому польському народові. Я переконаний, що наша співпраця з кожним роком буде лише поглиблюватися, а його результати будуть корисними для обох міст. Саме тому хочеться подякувати за те, що ви всіляко підтримуєте нас у цей нелегкий для нашої країни час", - зазначив під час відкриття вулиць мер Сум Олександр Лисенко.

Учасники урочистостей вшанували полеглих у зоні проведення антитерористичної операції сумчан, які знайшли свій останній спочинок на Центральному кладовищі на Алеї почесних громадян, а також поклали квіти до підніжжя Меморіалу Війська Польського, де поховані солдати, які померли у військовому госпіталі в період з 21 лютого 1941 року до 25 червня 1945 року.

"Особливо приємно усвідомлювати, що в Сумах поважають і польську історію, підтвердженням цього є дві вулиці, які ми сьогодні відкриваємо", - зазначив Печкис.

На кожній з вулиць, урочисто відкритих в Сумах, встановлено відповідні пам'ятні знаки у вигляді великих кам'яних брил з прикріпленими до них табличками.

Польські гості також взяли участь у святковому концерті членів польської діаспори, присвяченому річниці проголошення Конституції Польщі та відкриття фотовиставки "Польща очима сумчан".

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Як повідомляв УНІАН, на виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки" було видано розпорядження міського голови від 19.02.2016 р. №43-Р "Про перейменування топонімів м. Суми". Згідно з цим розпорядженням р. в Сумі з'явилися вул. Люблінська та вул. Івана Павла II.

Довідка УНІАН. Починаючи з 2007 року між містом Суми і його польськими партнерами містами Люблін та Гожув Велькопольський почалося впровадження якісно нових проектів, які були спрямовані на обмін управлінським досвідом між посадовими особами органів місцевого самоврядування. 1 жовтня 2013 року під час офіційного візиту до м. Люблін було підписано Угоду про партнерську співпрацю між містами Суми та Люблін на безстроковий термін.

Папа Римський Іоанн Павло II був покровителем м. Люблін, яке є містом-побратимом м. Суми.