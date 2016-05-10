У харківській школі попрацював "фонтан" з п'ятиповерховий будинок (відео)

Про це повідомляє "Сегодня".

На ролику можна побачити шокуючий стовп води - близько 15 метрів, який б'є з будівлі школи. На фоні 4-поверхового будинку чітку видно, що висота "фонтану" набагато більша.

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За словами директора школи Людмили Романової, де стався інцидент, у внутрішньому дворі навчального закладу сталася аварія на ділянці тепломережі.

"Всі компетентні комунальні служби оперативно приїхали і перекрили воду. Ніхто не постраждав, всі заняття в школі як проходили, так і проходять без збоїв у розкладі", - пояснила Романова.