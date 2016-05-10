У Харкові до Євро-2016 на центральній площі організують фан-зону

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Олексія Чубарова.

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За його даними, фан-зона на площі Свободи почне працювати 10 червня - в день старту чемпіонату в Франції. Відкриття турніру транслюватимуть на великому екрані.

За словами представника оператора фан-зони Олександра Рогачевського, кожен день на площі, крім трансляції футбольних матчів, можна буде взяти участь в різних фестивалях і конкурсах, подивитися концерти, відвідати заклади ресторанів, які будуть тут розташовуватися.

Зокрема, протягом місяця гостей фан-зони чекає урбан-фест, на якому будуть представлені вуличний спорт, молодіжна мода, кулінарія, музика. Також відбудуться: фестиваль молодих дизайнерів, День йоги, День молоді, хенд-мейд фестиваль, на якому представлять вироби, створені харківськими умільцями. Крім того, на площі Свободи з концертами виступлять кращі музичні колективи, симфонічний оркестр, пройдуть чемпіонати з кроссфіту і фітнес-бікіні та багато іншого.

Чубаров зазначив, що площа Свободи в ці дні буде посилено охоронятися. На фан-зону не можна буде проносити колючі і ріжучі предмети, склотару, при вході відвідувачів перевірятимуть.

Фан-зона буде огороджена, і проїзд транспорту буде організовано по одній стороні площі, уздовж готелю «Харків».

Працюватиме фан-зона щодня з 12:00 до кінця трансляції матчів чемпіонату.

За словами одного зі спонсорів заходу Сергія Коваленка, харківська фан-зона 2016 року буде не гіршою, ніж фан-зона Євро-2012.

«Харків'ян чекає багато емоцій. Це будуть виступи наших музичних, танцювальних колективів. Ми зробимо все можливе, щоб зарядити уболівальників, щоб створити гарний настрій всім гостям фан-зони», - підкреслив Коваленко.

Він додав, що площа Свободи буде розділена на три зони. На одній з них транслюватимуться матчі чемпіонату, друга буде розважальною, на третій розташовуватимуться ресторанні заклади Харкова, Києва, Одеси, Дніпропетровська.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу в 2016 році пройде у Франції. Перший матч відбудеться 10 червня між збірними Франції та Румунії. Збірна України зіграє зі збірною Німеччини 12 червня.