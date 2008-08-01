Україні вистачить "сил, грошей і єдності політиків" для Євро-2012

Україні вистачить сил, грошей і єдності політиків для якісної підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі „5-го каналу”.

Прем’єр-міністр відзначила, що підготовка до чемпіонату з футболу в Україні сьогодні йде повним ходом. „Я переконана, що Україна гідно зустріне Євро”, - цитує главу уряду прес-служба Кабінету Міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що вже у вересні Україна отримає позитивні оцінки від УЄФА стосовно підготовки до чемпіонату.

Прем’єр-міністр зауважила, що Євро-2012 – це велика нагода для країни за короткий термін побудувати всю інфраструктуру, особливо у містах, що приймають чемпіонат. Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що для цього „і сили вистачить, і грошей, і єдності політиків”.