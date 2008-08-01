Тимошенко про греблі, вирубку лісів, підступний Секретаріат і жорстку руку

Уряд має намір масштабно реалізовувати протипаводкову програму і підготувати законопроект про збереження лісів. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі «5-го каналу».

Вона підкреслила, що протипаводкова програма фінансуватиметься в обсязі, необхідному для того, щоб можна було побудувати міцні греблі, розраховані на високий рівень стихії.

«Розраховувати ми будемо на той рівень стихії, який був зараз, а не на ті слабкі (рівні), під які будувалися греблі. Ми піднімемо і на Дністровській ГЕС греблю, і греблі по всій території (країни) будуватимуться дуже потужні», - заявила прем`єр.

Коментуючи на прохання ведучої заяви про те, що на сьогодні протипаводкові програми практично не фінансуються, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Це вказівка Секретаріату Президента під такі жахливі події просто займатися критиканством по відношенню до уряду». При цьому прем`єр відзначила, що всі гроші, закладені в бюджеті на реалізацію протипаводкової програми, прийнятої в 2005 році, - використані. «Річ у тому, що 17 років нічого не будували, і 17 років практично руйнували МНС і Міноборони, де була техніка. Сьогодні ми все це збираємо практично з нуля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр відзначила, що до сьогоднішнього дня в Україні проходила «жахлива» вирубка і роздача лісів, і зараз уряд повернув державі велику частину лісу і планує розробити законопроект про збереження лісів.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в цій сфері лад наводитиметься «дуже жорсткою рукою».