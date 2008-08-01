Депутати хочуть створити в Києві муніципальний арт-центр

Комісія з питань культури й туризму Київради ухвалила рішення про створення нового муніципального арт-центру «Коло», який об`єднає в собі інші муніципальні заклади культури.

Як повідомив УНІАН голова комісії з питань культури й туризму Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Планується, що «Коло» об`єднає зокрема "Творчу вітальню майстрів оперного і балетного мистецтва. Духовна спадщина ім. Івана Козловського", київський театр "Вільна сцена".

Розмістити арт-центр хочуть у приміщенні, яке займало "Духовна спадщина", на 2-у поверсі будинку на вул.Хрещатик, 50-б.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначив, що була спроба приватизувати це приміщення, але завдяки запиту депутата на сесії Київради тепер тут буде розташовано арт-центр «Коло».

«Раніше в цьому приміщенні була розташована «Духовна спадщина», яка показувала вистави приблизно один раз на тиждень. Саме таке нерегулярне використання залу й було передумовою для можливої його приватизації. Зараз це приміщення використовуватимуть кілька закладів культури, і, сподіваюся, в недалекому майбутньому вистави на 2-у поверсі будинку на Хрещатику, 50-б, відбуватимуться не рідше, аніж 5-6 разів на тиждень», - сказав голова комісії.

На думку О.БРИГИНЦЯ, таке заплановане «ущільнення» принесе користь усім творчим колективам, які об`єдналися в арт-центрі.