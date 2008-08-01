Кожен другий кавун продається без гарантії якості

У Донецькій області більш як половина баштанних культур продається без документів, які підтверджуюють їх якість і безпеку.

Як повідомила УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА, санітарними службами під час рейдів було перевірено 242 об`єкти, зокрема 33 ринки, 115 торгових точок, 75 суб`єктів підприємницької діяльності і 19 інших реалізаторів.

"У 55% випадках реалізація баштанних культур здійснювалась без документів, що підтверджуюють їх якість і безпеку. Така ситуація склалася в містах Горлівка, Дзержинськ, Маріуполь, а також в Артемівському, Володарському, Красноармійському, Мар’їнському та інших районах", - сказала Л.ГУСЄВА.

За її словами, ще у 45% реалізаторів перевірки виявили посвідчення якості з неповним переліком досліджених інгредієнтів (лише нітрати). "Такі факти встановлено в містах Горлівка, Краматорськ, а також Великоновоселківському, Волновахському, Старобешевському, Ясиноватському та інших районах", - додала Л.ГУСЄВА.

Вона наголосила, що з метою виправлення ситуації фахівцями санепідслужби направлено 42 розпорядження директорам ринків і торговельних підприємств, винесено 7 постанов головних державних санітарних лікарів про заборону реалізації продукції до отримання дозвільних документів, накладено 14 штрафів на реалізаторів.

"Рейди з перевірки умов реалізації і якості баштанних культур продовжуються, дане питання перебуває на контролі фахівців санепідслужби", - підсумувала Л.ГУСЄВА.