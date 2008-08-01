Тимошенко: аграрії зможуть продавати зерно за реальними цінами

Збільшення бюджету Аграрного фонду на 1 млрд. грн. дасть змогу подолати тенденцію зниження закупівельних цін на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на брифінгу у Верховній Раді.

«За наполяганням уряду Верховна Рада проголосувала за всі зміни, за які не проголосувала до канікул, про суттєве збільшення бюджету Аграрного фонду. Це дасть можливість аграріям продати зерно не за викидними цінами, за якими зараз їх змушують продавати зернотрейдери, а за реальною ціною Аграрного фонду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише прийнятий 31 липня законопроект про внесення змін до бюджету. «З моменту підписання закону Президентом України, а я сподіваюся, що Президент підпише цей закон, аграрії зможуть продавати зерно за реальними цінами», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік. Відповідно до закону, витратну частину бюджету буде збільшено на 5,802 млрд. грн. Крім того, бюджет Аграрного фонду буде збільшено на 1 млрд. грн. і ще 400 млн. грн. планується виділити на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств.