Журнал «Новинар» припиняє своє існування

Україномовний новинний тижневик «Новинар», що його видавав холдинг KP Media, припиняє своє існування. Цю інформацію «Телекритиці» підтвердила головний редактор видання Ольга Крижанівська.

За інформацією джерел, останній номер «Новинаря» вийде сьогодні, 1 серпня. Що буде з командою журналу, наразі невідомо. Як стало відомо «ТК», сайт «Новинаря» продовжуватиме працювати.

Перший номер «Новинаря» вийшов 20 серпня 2007 року. Наклад видання становив 15 тис. примірників. Під час запуску журналу холдинг заявляв, що в такий спосіб він реалізує стратегію, направлену на задоволення потреб україномовного читача.