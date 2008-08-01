У Керченській протоці сіло на мілину судно "Аманда"

Сьогодні о 00.06 у Керченській протоці в районі буя № 34 через несправність керма сіло на мілину судно "Аманда" (прапор Антильські острови), яке прямувало від порту Маріуполь до Іспанії з вантажем 5 тис. 400 т вугілля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Корпус судна пошкоджень не зазнав, забруднення навколишнього середовища не має. Екіпаж в складі 8 моряків здійснює виміри глибин навколо корпуса.

Ситуація знаходиться на контролі МНС України.