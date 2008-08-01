Українці спостерігатимуть сонячне затемнення 8 хвилин

Сьогодні, 1 серпня, українці можуть побачити сонячне затемнення.

Над територією України Місяць закриє Сонце тільки на 45% і спостерігати це видовище можна буде з 13.07 до 13.15, повідомляє «Ліга».

В цілому сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів. Почнеться воно на півночі Канади і завершиться на території Китаю. Повне сонячне затемнення спостерігатиметься в Росії біля міста Надим Тюменської області. Тут Сонце буде повністю закрито впродовж 2 хвилин 26 секунд.