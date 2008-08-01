В Україні підтопленими залишаються 523 населених пунктів

На сьогодні в Україні у шести областях західного регіону, а саме: в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській, які постраждали внаслідок стихійного лиха, залишаються підтопленими 523 населених пункти (відведено воду від 261 н.п.), 9 тис. 10 житлових будинків (відведено воду від 38 тис. 660 будинків).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Також залишаються охоплені водою 24 тис. 917 га сільськогосподарських угідь.

Підрозділами МНС здійснюється доставка населенню продуктів харчування, питної води та медикаментів, транспортування потерпілих із зони підтоплення до лікувальних закладів.

В постраждалі райони населенню доставлено 223 тис. 400 кг продуктів харчування, 600 тис. 568 л питної води, 5 тис. 400 кг медикаментів.

Відновлено 62 автомобільних та пішохідних мостів, укріплено 75 одиниць берегоукріплень, відремонтовано 84 км автомобільних доріг.

Всього до виконання робіт з ліквідації наслідків паводку в західному регіоні залучено 10 тис. 484 особи. та 2 тис. 180 од. техніки.