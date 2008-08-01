Беркут, Сокіл і Грифон пильнують за Івано-Франківщиною

В Івано-Франківської області правоохоронцями не зареєстровано жодного факту крадіжок з залишених місцевими мешканцями садиб.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Івано-Франківській області.

За словами начальника управління громадської безпеки обласної УМВС підполковника міліції Володимира ЛЕМЧАКА, щоб і надалі тримати ситуацію під контролем, у населених пунктах чотирьох найбільш постраждалих районів області - Верховинському, Косівському, Тлумацькому і Тисменицькому - службу з охорони громадського порядку цілодобово несуть працівники міліцейських спецпідрозділів “Беркут”, “Сокіл”, “Грифон”, а також військовослужбовці батальйону внутрішніх військ (загалом 40 правоохоронців – УНІАН).

У нічний час вони патрулюють населені пункти, в окремих селах – на човнах.

Як повідомлялося, через повінь на Прикарпатті у безпечні місця було відселено 9 тис. 377 осіб.