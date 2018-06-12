Як впливає сонячне затемнення на здоров'я людини?

Сьогодні, 1 серпня, Місяць повністю закриє Сонце.

Загалом сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів. Почнеться воно на півночі Канади і закінчиться на території Китаю. Повне сонячне затемнення спостерігатиметься в Росії біля міста Надим Тюменської області. Тут Сонце буде повністю закрито впродовж 2 хвилин 26 секунд.

Над територією України Місяць закриє Сонце тільки на 45% і спостерігати це видовище можна буде з 13.07 до 13.15 .Температура повітря під час затемнення падає на декілька градусів.

Лікарі попереджають, що затемнення може негативно позначитися на самопочутті навіть практично здорової людини. Дію цього природного явища на поведінку і самопочуття можна відчувати за два тижні до її настання. Особливо страждають метеозалежні люди.

Сьогодні краще зачаїтися Дослідження російських учених-медиків довели незаперечний вплив сонячного затемнення на людину. Були проведені дослідження на 20 здорових людей і 20 хворих. Людський організм почав реагувати на природне явище відразу, як тільки сонячний диск починав закриватися Місяцем. За годину після початку затемнення у 70% гіпертоніків піднявся артеріальний тиск, судини звузилися, а серце збільшило потужність викиду крові, кров стала нерівномірно надходити до півкуль головного мозку. Нервова система була явно виведена з ладу. Медики чекали, що всі ці явища повинні відбуватися тільки через два дні після затемнення, коли космічні промені від Сонця досягнуть Землі.

За словами лікаря-фітотерапевта Бориса Скачко, сонячне затемнення поляризує проблеми зі здоров`ям. Причина в тому, вважає лікар, що, за канонами східної медицини, Сонце нам посилає позитивний заряд (позитивні протони або енергію Ян), а Місяць - Інь - забирає енергію. Китайці, наприклад, вважають, що день сонячного затемнення - це тимчасова перемога жіночого начала Інь над чоловічим - Ян.

Місяць - світило, яке знаходитися дуже близько до нас. Сонце дає енергію, а Місяць забирає. Одна справа, коли Сонце справа, а Місяць зліва, людина стає провідником. Інша справа, коли два світила опиняються в одній точці, маючи великий вплив на людину. «У людському організмі спостерігається ситуація «стій тут - іди сюди». Я дуже добре пам`ятаю затемнення в 1999-му, я тоді був у Криму, ніколи не забуду цього стану - організм людини до такого не готовий", - говорить Скачко.

В організмі йде дуже потужне навантаження на систему регуляції, вона фактично перевіряється на міцність. Особливо погано зі здоров`ям цього дня буде людям з серцево-судинними патологіями, гіпертонікам (тобто тим, у кого і без цих природних змін, система регуляції організму була порушена). Погано себе також почуватимуть люди, які зараз проходять курси лікування від якого-небудь захворювання.

«Цього дня краще не проявляти активність, - радить лікар Скачко, - дії будуть неадекватними. Чим більша швидкість, тим більша ймовірність помилок. Тому я порадив би, образно кажучи, пригнутися, сісти і пересидіти цей день».

«Та і взагалі 2008 рік - Сірої Миші - рік контрастів. В Україні з початку року відбуваються катаклізми в усіх сферах життя», - вважає лікар Скачко.

Пережити затемнення допоможе «медичний коньяк» Щоб уникнути дискомфорту зі здоров`ям, Б.Скачко рекомендує цього дня попити «медичний коньяк» - настоянку глоду. Вона регулює роботу судин, якщо десь є спазм, він зніметься, кровотік відновиться. Якщо ж спостерігається розширення судини, настоянка глоду має тонізуючу дію.

«Це м`який регулятор для всього організму. Настоянка глоду добре зніме дисбаланс у всьому організмі. Особливо благотворно глід впливає на роботу гіпоталамуса. Цей орган - «верховна рада» нашого організму, він відповідає за збалансовану роботу всіх систем організму. Якщо в гіпоталамусі не порядок, то і у всьому організмі - бардак», - радить лікар.

За його словами, її потрібно почати приймати за декілька днів до передбачуваних магнітних коливань - по 20-30 крапель 3-4 рази на день. «Ця настоянка, якщо її вживати за 15 хвилин до їжі, ще й покращує травлення, якщо з травним трактом все гаразд, тоді після їжі", - уточнює Скачко.

А ще він рекомендує приймати контрастний душ (його, до речі, добре приймати не тільки в дні сонячного затемнення, а регулярно, щодня). «Холодна вода повинна бути 15 градусів, обливатися секунд 20-30 (у жодному випадку не більше), гарячою - 2-4 хвилини. Важливо почуватися комфортно. Вранці обливання закінчити прохолодною водою, вона тонізує, а увечері - теплою. Ця процедура теж чудово регулює судини", - стверджує лікар Скачко.

Ведичні тексти радять уникати їсти за 10 годин до затемнення, а у момент самого затемнення знаходитися у воді (море, річка, на лихий кінець - у ванні).

Вдалий день, щоб позбутися шкідливих звичок У періоди місячного затемнення розум тоне в емоціях, а інстинкти проявляють себе «в усій своїй красі». Астрологи вважають, що сонячні затемнення є поворотними моментами або перемикачами подієвих потоків. Іншими словами, в період сонячного затемнення можна почати «нове життя». Цього дня рекомендують відмовлятися від шкідливих звичок - організм адаптується швидше. На роботі не слід починати нічого нового, виконуйте рутинну роботу.

Під час сонячного затемнення інстинкти, навпаки, мовчать - свідомість затемнена, і розум погано орієнтується в ситуації. У цей період закладаються хороші звички і в думках визначається мета.

В дні затемнень бажано: подбати про своє здоров`я; не контактувати з натовпом; обережніше водити машину; виключити відрядження; уникати банківських операцій.

У 1954 році французький економіст Моріс Аллі, спостерігаючи за рухами маятника, відмітив, що під час сонячного затемнення він почав рухатися швидше, ніж зазвичай. Це явище назвали ефектом Аллі, але довгий час не могли його систематизувати. Сьогодні нові дослідження голландського вченого Кріса Дуїфа підтверджують це явище, але пояснити його поки не можуть.

Про те, що затемнення діють на людей, з`ясував астрофізик Микола Козирєв. Він помітив, що під час затемнень час трансформується: у години сонячного затемнення зменшується щільність часу, а у момент місячного, навпаки, - ущільнюється.

Чи зірве сонячне затемнення Олімпіаду в Пекіні? Сьогоднішнє сонячне затемнення закінчиться під час заходу Сонця на території Китаю. До речі, за тиждень до відкриття Олімпійських Ігор в Пекіні. Це викликає тривогу у багатьох в країні. Адже традиційно китайці сонячне затемнення сприймають, як передвісник катастроф і безпорядків. Проте, на думку східних астрологів і фахівців з фен-шуй майбутні проблеми не будуть настільки серйозними, щоб вони могли зірвати проведення Олімпіади.

Один з авторитетних експертів у галузі астрології і фен-шуй Мак Лін-Лін каже, що затемнення може привести до дрібних політичних потрясінь, а також до аварій і проблем в роботі транспортних комунікаційних мереж під час Олімпіади. "Маніфестації і хаос на вулицях вельми ймовірні, але вони не завдадуть збитків уряду Китаю", - вважає астролог, відзначаючи, що зірки прихильні до змагань.

Вона також запропонувала властям розрахувати особистий гороскоп кожного з членів збірної Китаю з метою визначити їх шанси на перемогу і виявити аутсайдерів.

Наталія Максименко P.S. Під час сонячного затемнення, щоб не нашкодити очам, фахівці рекомендують користуватися окулярами з металізованим покриттям, не проникним для інфрачервоного випромінювання. Також можна використовувати закопчене скло або засвічену і потім проявлену фотоплівку. А ось для того, щоб спостерігати затьмарення в бінокль, підзорну трубу або телескоп, необхідно спроектувати зображення Сонця на білий лист паперу. Дивитися прямо на Сонце можна тільки в телескоп, забезпечений спеціальними світлофільтрами.