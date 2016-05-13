В Одесі обвалилася частина житлового будинку (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, близько 1.00 по вул. Розумовської, 40 обвалилась частина 3-поверхового флігеля.

«У результаті цієї події постраждали три квартири, потерпілих і загиблих немає. Сьогодні перший віце-мер Анатолій Орловський виїхав на місце події і поспілкувався з мешканцями будинку, який несподівано обвалився», - зазначили в департаменті.

Наразі пошкоджений будинок відключено від подачі газу, електроенергії та водопостачання.

На місці обвалу працюють співробітники комунального підприємства «ЖКС «Порто-Франківський» і представники інших профільних комунальних служб.

У мерії стверджують, що будинок не був старим або аварійним. Найближчим часом фахівці обстежать будинок з метою з'ясування причини обвалу будинку, після чого буде складено проектну документацію та вжито заходи з його відновлення.

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«Також оперативно вирішуватиметься питання про тимчасове відселення мешканців з постраждалих квартир», - підкреслили в департаменті.

У прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області УНІАН повідомили, що в будинку частково обвалилася бічна тильна стіна на рівні 2-3-го поверхів і перекриття 2-го і 3-го поверхів 3-х поверхового житлового будинку на 9 квартир.

«Мешканці самостійно покинули будинок. Загиблих і потерпілих немає... Рятувальники здійснюють евакуацію особистого майна постраждалих громадян з аварійних ділянок будівлі», - сказали в прес-службі.