Дністровська ГЕС починає працювати у плановому режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання екстреного штабу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Івано-Франківську повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

«Дністровська ГЕС починає працювати в плановому режимі», - сказав В.ШАНДРА.

За його словами, зараз об’єм скидання води зменшився з 3,5 тис. метрів кубічних на секунду до планових 1,7 тис.

Міністр зауважив, що це знімає загрозу підтоплення територій, які знаходяться нижче станції.

Після наради В.ШАНДРА планує на вертольоті здійснити обліт Івано-Франківської області та безпосередньо ознайомитися з ходом виконання робіт з ліквідації наслідків стихії.

Як повідомляв УНІАН, з 27 липня вдень у зв`язку з формуванням паводку в басейні річки Дністер і з метою забезпечення проектних режимів роботи гідроспоруд було почато форсоване скидання води через скидання води з Дністровського водосховища. В результаті скидання води в 25 населених пунктах Могилів-Подільського, Ямпільського і Мурованокуриловецького районів (всі - Вінницька обл.)

Довідка УНІАН. Дністровська ГЕС-1 (розташована в середній течії річки Дністер вище за м. Могилів-Подільський) і Дністровська ГАЕС (на правому березі р. Дністер Сокирянського району Чернівецької області) входять до Дністровського гідровузола. До складу гідровузла входить також так звана буферна Дністровська ГЕС-2.