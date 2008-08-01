У Вінського оголосили конкурс на посаду гендиректора «Борисполя»

Міністерство транспорту та зв`язку України офіційно оголосило про конкурс на заміщення посади генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль». Про це йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр» (від 1 серпня).

Серед вимог до претендента: громадянство України, повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або фахівця, досвід успішної роботи на посадах керівників нижнього рівня в авіаційній сфері не менше 5 років.

Подати заявку на участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи можна протягом 30 днів із дня публікації оголошення.

Як повідомляв УНІАН, міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ 7 липня ц.р. звільнив Олександра ШИШКОВА з посади гендиректора аеропорту «Бориспіль» (наказ № 823). Відповідно до наказу, виконуючим обов`язки генерального директора аеропорту «Бориспіль», починаючи з 8 липня 2008 року, призначений начальник виробничо-диспетчерської служби «Борисполя» Сергій МУРАШКІН. Водночас час із 21 липня ц.р. міністр своїм наказом призначив в.о. генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА - директора ЗАТ "Іст-Лайн Хендлінг", котра є генеральним агентом аеропорту "Домодєдово" (Москва) і єдиним оператором компаній, що входять до групи "Іст-Лайн" і створюють аеропортовий комплекс "Домодєдово".

О.ШИШКОВ, згідно з контрактом від 8 квітня 2005 р. №2-2005, був призначений на посаду гендиректора до 9 квітня 2010 року. Разом із тим Державіаслужба своїм наказом від 17 травня 2006 року звільнила О.ШИШКОВА від обов`язків генерального директора "Борисполя". О.ШИШКОВ потім оскаржив це рішення в суді. Наказом Мінтрансзв’язку від 12 березня 2008 року №280 О.ШИШКОВА було поновлено на посаді гендиректора на виконання постанови Дарницького районного суду м. Києва про його поновлення на посаді.

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» (ДМА «Бориспіль»), розташований за 29 км від Києва, є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні.