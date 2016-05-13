У Львові грабіжника лотерейних кіосків засудили до 7 років тюрми

Як зазначено у вироку Сихівського районного суду, злочинець діяв кожного разу за однаковою схемою – погрожував продавчиням лотерейних кіосків стартовим пістолетом та вимагав віддати гроші, повідомляє Zaxid.net.

За два тижні після першого безкарного пограбування кіоску лотереї «Фаворит» на вулиці Костя Левицького у Львові, звідки злодій виніс 5200 гривень, він пограбував ще один пункт продажу білетів цієї ж мережі. Цього разу перелякана продавчиня кіоску на вулиці Городоцькій віддала грабіжникові майже 14 тисяч гривень.

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Загалом упродовж двох місяців 24-річний мешканець одного із сіл Буського району скоїв 4 розбійні напади на кіоски продажу лотерейних квитків, забравши майже 50 тисяч гривень.

У Львові він винаймав квартиру, у якій на початку вересня минулого року його й затримали правоохоронці. Під час обшуку у грабіжника вилучили пістолет.

У судовому засіданні, яке відбулося наприкінці квітня, грабіжник визнав вину та пояснив, що гроші витрачав на ліки для хворої мами. Його засудили на 7 років ув’язнення та зобов’язали виплатити понад 47 тисяч гривень завданої шкоди потерпілим. Ще понад 4 тисячі гривень з грабіжника стягнуть за послуги експертів-криміналістів.

7 місяців, які грабіжник провів у СІЗО, йому зарахували за 14 місяців відбування покарання, відповідно до закону, ініційованого свого часу Надією Савченко.