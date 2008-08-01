Міносвіти хоче трохи полегшити долю випускникам

Міністерство освіти і науки України має намір у 2009 році зменшити кількість предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йдеться у проекті наказу МОН "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році", опублікованому на сайті відомства.

Зокрема, у 2009 році їх планується встановити 8 замість 11, як було раніше.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, у 2009 році випускники шкіл складатимуть тести з восьми предметів: української мови та літератури, історії України, математики, біології, фізики, хімії, географії та однієї іноземної мови – англійської, німецької, французької або іспанської.

Планується, що школярі матимуть право пройти зовнішнє тестування не більш ніж з 5 предметів, а тестування з української мови та літератури, як і раніше, буде обов`язковим для усіх вступників до вищих навчальних закладів. Математику обов`язково складатимуть випускники класів універсального, природо-математичного та технологічного напрямів, історію України - випускники філологічних, суспільно-гуманітарних, художньо-естетичних та спортивних класів.

Міносвіти винесло проект міністерського наказу та проекти програм зовнішнього оцінювання з кожного предмету на громадське обговорення, запросивши обласні управління освіти та інститути післядипломної освіти до 15 серпня надсилати свої пропозиції та зауваження.

Як повідомлялося, цьогоріч зовнішнє тестування охоплювало одинадцять предметів та відбувалося у дві сесії: основна тривала з 22 квітня до 4 червня, додаткова – з 26 червня до 4 липня. За цей час було написано, перевірено та надіслано результати 1 мільйона 9 тисяч 834 тестових завдань.